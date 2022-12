Riigikogu komisjonid: perehüvitiste seadus läheb muutmisele

Otsuse vastuvõtmisele järgnes segadus, sest komisjon ei suutnud leida komisjoni poolset ettekandjat homseks täiskogu istungiks. Esitati nii komisjoni esimehe Eduard Odinetsi kui ka EKRE esindaja Jaak Valge kandidatuur, ent mõlemal juhul lõppesid hääletused tulemusega 3:3, mistõttu komisjon ei võtnud otsust vastu. Odinets nentis, et kui nii jääb, ei ole võimalik homme täiskogus teemaga edasi minna. Võeti 9 minuti pikkune vaheaeg, et selgitada, mis saab edasi.

President Karis jättis möödunud neljapäeval seaduse välja kuulutamata, kuna see on tema hinnangul vastuolus põhiseadusega. „Riigikogus vastu võetud seadus sisaldab normitehnilist praaki, mille puudulikkus ulatub vastuoluni põhiseadusega,“ lausus riigipea.

Riigipea selgitab otsuses, et vastuvõetud seaduse § 2 lg 1 teine lause on õigusselgusetu ning seetõttu vastuolus põhiseaduse § 13 lg 2-ga, mille kohaselt kaitseb seadus igaühte riigivõimu omavoli eest. Seadusega lisatakse perekonnaseaduse § 101 lõikele 5 teine ja kolmas lause järgmises sõnastuses: „Loetakse, et lapse vajadused saab rahuldada kogu lapsetoetuse arvel ja poole lasterikka pere toetuse arvel, mis on jagatud võrdselt toetust saava pere kõigi laste vahel. Eeldatakse, et lasterikka pere toetust arvestatakse elatise väljamõistmisel ainult juhul, kui seda makstakse ühiste laste eest.“ Viimasele lausele ei ole ka tavapäraste tõlgendamismeetodite abil võimalik anda ühemõttelist sisu.

Ebaõiglane ühe ja kahe lapsega perede suhtes?

Karisel oli ka teine põhjus, miks ta seaduse välja kuulutamata jättis: tema hinnangul eelistab seaduse tekst suurperede lapsi neile peredele, kus kasvab üks või kaks last.

„Riigikogu poolt vastu võetud seadus näeb ette lasterikka pere toetuse indekseerimise, mis tekitab erinevuse lapsetoetusega, mida ei indekseerita. Samuti ei indekseerita üksikvanema lapsetoetust. Tekib küsimus, millega on põhjendatud otsus jätta hindade tõusu riski vastu kaitseta kõik pered, kus on vähem kui kolm last, hoolimata sellest, milline on nende majanduslik olukord. Teisisõnu pole selge, miks peab riigi eriline hool hõlmama lisaks toetuse summale ka niisugust ebavõrdsust,“ põhjendas president Karis.

„Nagu kinnitavad mulle saabunud rohked kirjad, tajuvad puudutatud vanemad valikulist indekseerimist terava ebaõiglusena,“ sõnas riigipea.

Küsimust arutas ka sotsiaalkomisjon