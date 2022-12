Transpordiamet hoiatab: jäiteoht on väga suur

Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel kohati lumevabad, kuid valdavalt lumised või lumevaaludega. Puhub tugev tuul, on pinnatuisku ning teed on jäised. Paiguti sajab lund, suurem sajuala on Põhja- , Kesk- ja Ida-Eestis. Temperatuur on kõikjal miinuspoolel, vaid Saaremal on kerkinud plusspoolele.