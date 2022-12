Bellingcati detektiiv Christo Grozev kuulutati Venemaal tagaotsitavaks

Bellingcat on varem korduvalt uurinud juhtumeid, kus ühendus on aidanud tõendada Vene luure ja sõjaväe süüd. Uuritud on näiteks reisilennuk MH17 allatulistamist, dissident Aleksei Navalnõi mürgitamist, Berliinis tapetud Zelimkhan Hangošvili juhtumit ja teisi Venemaaga seotud kuritegusid. Viimati selgitas Grozev Vene andmebaasidele tuginedes välja, et Rootsis spionaažis Vene eriteenistuste heaks kahtlustatuna vahistatud abielupaaril on korter Moskvas samas majas, kus elavad sõjaväeluure GRU kõrged tegelased.

Eesti Ekspressi mullust intervjuud Grozeviga võib lugeda siit. „GRU ja FSB on üritanud meid häkkida ning nad on meid häkkinud mitu korda alates 2015. aastast,“ rääkis Grozev. „Mind isiklikult on õngitsetud ja häkitud Sama lugu on meie Vene partneriga, sama lugu on meie naistega, Eliotiga (Eliot Higgins, Bellingcati asutaja - toim.) ning kõigiga Bellingcatis. Kui oleks midagigi, siis oleks nad meid juba ammu hävitanud. Sest Vene propagandamasinale poleks paremat kingitust sellest, kui nad suudaks tõestada, et meil on sidemeid salaluureagentuuridega.“