Putin: 99,9% venelastest on oma kodumaa nimel valmis kõigest loobuma

Vastates küsimusele Ukraina sõja kohta, ütles Putin Vene propagandakanalile Rossija 1, et mingi osa ühiskonnast on paratamatult sõja vastu, ent Venemaal on nende inimeste osakaal tema sõnul tühine, vahendab Euronews.

„Selles, et kõik ei käitu nagu tõelised patrioodid, pole midagi üllatavat. Igas ühiskonnas on alati inimesi, kes mõtlevad eelkõige oma isiklikele huvidele, mingitele isiklikele plaanidele. Ausalt öeldes ma ei süüdistagi neid. Igal inimesel on õigus valida. Aga mis puudutab põhiosa, 99,9% meie kodanikest, meie inimestest, kes on valmis kodumaa huvides kõik andma, siis minu jaoks pole siin midagi ebatavalist. See veenab mind veel kord, et Venemaa on eriline riik. Ja meil on erilised inimesed. Seda kinnitab kogu Venemaa eksisteerimine ajaloo vältel ja tänapäeval,“ ütles Putin.

Ühtlasi väitis Putin telekanalile, et Venemaa on valmis oma sissetungi lõpetamiseks alustama rahukõnelusi, ent teised osapoolsed (Ukraina ja lääs) seda ei soovi.

„Meie ei ole need, kes keelduvad läbirääkimistest, nemad on,“ teatas riigipea. Ukraina ja USA ametnikud on korduvalt rõhutanud, et rahukõneluste pidamise eeltingimuseks on Venemaa vägede taandumine Ukrainast ning mõista andnud, et Putinil puudub reaalne soov läbirääkimistelaua taha istuda.

Putin õigustas sissetungi, väites, et lääs üritab USA eestvedamisel Venemaad lõhki ajada ja süüdistas sõja alustamises läänt.

„Tegelikult on siin fundamentaalne meie geopoliitiliste vastaste poliitika, mille eesmärk on Venemaa, ajaloolise Venemaa lahku ajamine,“ ütles Putin. USA eitab, et kavandab Venemaa lagundamist.

Küsimusele, kas geopoliitiline konflikt läänega on lähenemas ohtlikule tasemele, vastas Putin: „Ma ei usu, et see nii ohtlik on.“