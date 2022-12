Paavst Franciscuse jõulusõnum: aidaku Issand lõpetada see mõttetu sõda!

„Vaadakem ka meie Ukraina vendade ja õdede nägusid, kelle jaoks need jõulud mööduvad pimedas ja külmas, kümnekuulise sõja põhjustatud hävitustöö tõttu kodudest kaugel. Innustagu Issand meid pakkuma konkreetseid solidaarsuse žeste, et aidata kõiki neid, kes kannatavad, ja valgustagu ta nende meelt, kellel on võim vaigistada relvade äike ning lõpetada koheselt see mõttetu sõda,“ ütles paavst.