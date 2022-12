Jõulukingiks rusikahoop. Politsei sai kahe päevaga ligi sada teadet lähisuhtevägivalla kohta

„Paraku näeme taaskord, et jõulude ajal vägivallatsetakse tavapärasest sagedamini koduseinte vahel. Viimase kahe päevaga sai politsei ligi sada teadet lähisuhtevägivalla kohta, mida on keskmisest tunduvalt rohkem,“ lausus ta Delfile.

„On positiivne, et väga tihti saame lähisuhtevägivalla kohta teateid näiteks naabritelt või möödujatelt. Vägivald ei ole kunagi pere siseasi ning on väga hea, et inimesed sekkuvad ja politsei kutsuvad,“ märkis Trei. „Paraku ei ole ohver tihti ise vaimselt või füüsiliselt võimeline abi kutsuma. Samuti ei saa end kuidagi koduse vägivalla eest kaitsta lapsed, kelle jaoks on traumeeriv nii nende füüsiline väärkohtlemine kui see, kui nad peavad kodus vägivalda pealt nägema.“

Pilt liikluses on viimasel kahel päeval olnud tavapärasest parem. „Reedel juhtus üks raske liiklusõnnetus, milles sai viga 28-aastane mees, kes sõitis BMW-ga teelt välja vastu posti. Esialgsed andmed viitavad sellele, et juht oli õnnetuse eel liikluses teinud ohtlikke manöövreid. Rohkem ei ole raskeid õnnetusi jõuluajal juhtunud ja loodame, et see nii ka jääb.“

Trei lisas, et PPA on pühade ajal teedel tavapärasest suuremate jõududega liiklust rahustamas, kuna teeolud pole kiita ja maanteel on liiklus tavapärasest tihedam. „Kuigi enamik autojuhte on igati tublid liiklejad, siis paraku näeme, et mida rohkem kontrollime, seda enam leiame üles ka rikkujaid. Nii oleme kahe päevaga liiklusest kõrvaldanud 61 autojuhti, kes olid joonud alkoholi ja neli narkojoobekahtlusega juhti.“

Trei manitses, et pühade ajal tasub kindlasti jälgida, et teie lähedased ei läheks autorooli, kui on joonud alkoholi. „Keegi meist ei taha ju jõulupühi traagilise uudisega lõpetada.“