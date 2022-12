Taliban keelas Afganistani naistel töötamise vabaühendustes

Taliban põhjendas otsust sellega, et valitsusväliste organisatsioonide naistöötajad on rikkunud riigis kehtivaid rangeid riietumisnorme ega kanna hidžaabe.

ÜRO mõistis Talibani korralduse hukka, öeldes, et see samm rikub põhiõigusi. Otsust taunis ka USA välisminister Antony Blinken.

BBC-ga rääkinud afgaani naised ütlesid, et ei tea, kuidas edaspidi oma perekondi ülal peavad.

Juba varasemalt on Afganistani Talibani valitsus, kes mullu võimule tulles lubas naiste ja vähemuste õigused säilitada, keelanud tüdrukutel õppida põhikoolis ja keskkoolis. Ühtlasi on naistel piiratud riigis enamike töökohtade saamine ning viibimine parkides ja spordisaalides. Nädala alguses keelati Afganistani naistel õppimine ülikoolides. Sellele on mitmel pool Afganistanis järgnenud naiste protestid.