OTSEBLOGI | Zelenskõi: me ei jää pühade ajal imet ootama. Loome selle ise

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi sõnas laupäevases jõulupöördumises, et tänavu tähistavad ukrainlased jõule eriliselt rasketes oludes. Paljud neist on maailma peal laiali - tähistavad võõrastes kodudes, kus ka jõululaulud on võõras keeles.

„Aga pidage meeles, et me tuleme oma rahvale järgi, anname vabaduse kõigile Ukraina meestele ja naistele tagasi. Kus me ka poleks, oleme täna koos,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi lisas, et ukrainlased ei mineta sõja tõttu jõulurõõmu, ent ei jää ka ootama imet.

„Tähistame oma pühi! Nagu alati. Me naeratame ja oleme õnnelikud. Nagu alati. Erinevus on üks. Me ei oota imet. Lõppude lõpuks loome selle ise.“

Jõululaupäeva hommikul tulistas Vene suurtükivägi Hersoni linna. Võimude teatel sai haavata vähemalt 58 inimest, neist 18 on raskes seisundis. Hukkus vähemalt kümme inimest „See ei ole tundlik sisu, vaid päris elu,“ kirjutas Twitteris president Volodõmõr Zelenskõi. „Jõululaupäeval, südalinnas. See on terror, see on tapmine hirmutamiseks ja naudingu saamiseks. Maailm peab nägema, millise absoluutse kurjuse vastu me võitleme.“