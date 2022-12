Soome politsei kurdab jõulurahu rikkujate üle. Rõdul möiranud mees suudeti maha rahustada

Ajalehe teatel on hoolimata jõulurahu väljakuulutamisest tulnud politseil täna tegeleda mitmete rahurikkujatega. „Üldjoontes on olukord hea, kuid Ida-Soomest tuleb arvukalt väljakutseid,“ tõdes sealse politseijaoskonna kriminaalkomissar Esko Salo.

Jõulupühade kiuste on sealsetel politseinikel juba teist päeva käed-jalad tööd täis. „Häda on nii joobes juhtide kui vägivallatsejatega,“ märkis Salo. „Kella 13 ajal teavitati häirekeskust Kuopio turul õõtsuvast alkoholijoobes mehest, kes karjus möödakäijate suunas roppusi. Veidi hiljem teatati ka kaklusest ühes Kirde-Savo korteris.“

„Väljakutseid on üllatavalt palju,“ ohkas Salo.

Rahurikkujatega tuli rinda pista ka Kagu-Soome politseinikel. Kohaliku politseijaoskonna valveinspektor Harri Horttanainen ütles Ilalehtile, et kuigi üldjoontes on vaikne jõululaupäev, tuli täna siiski tegeleda nii liiklusrikkumiste kui peretülidega. „Õnneks on kõik olukorrad suudetud sõnadega lahendada,“ märkis ta.