VIDEOD | Ameerikat rapib haruldane pakasetorm, hukkunud on vähemalt 19 inimest

Alates kolmapäevast on neljas osariigis tormi tõttu surma saanud vähemalt 19 inimest, vahendab CNN. Kansase osariigis hukkus ilmastikuga seotud autoõnnetustes kolm inimest, teatas Kansase maanteepatrull. Missouri osariigis Kansas Citys hukkus üks inimene pärast seda, kui nende sõiduk libises jäiselt teelt välja jäätunud vette, teatasid Kansas City politseijaoskonna esmareageerijad. Ohios hukkus autoõnnetustes neli inimest, teatas kuberner Mike DeWine. Kentucky kuberner Andy Beshear ütles, et osariigis on torm põhjustanud kolm surma.

Ilmaennustajad ja ametnikud on ligi 177 miljonile tormipiirkondades viibivale ameeriklasele teinud nädala jooksul hoiatusi: palunud inimestel võimalikult vähe liigelda ja oma jõulupuhkuste plaanid ümber teha. Autojuhtidel on palutud jäätunud lumega kaetud teedest eemale hoida.

Võimas arktiline talvetorm USA-s ja Kanadas on mitmetesse osariikidesse toonud aastakümnete kõige pakaselisemad jõulupühad. Reuters teatab, et paljudes USA linnades on tänaseks prognoositud kõige külmemad temperatuurid, mida neis iial mõõdetud on. Suuremate linnade seas on Pittsburgh, Tallahassee ja Atlanta, samas kui pealinnas Washingtonis tõotab täna olla kõige külmem jõululaupäev alates 1906. aastast.