AASTALÕPU ERISAADE | Mida on kolm aastat katkematus kriisis elamist teinud meie vaimse tervisega?

Tallinna Ülikooli sotsiaalpsühholoogia professor Mati Heidmets ja Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa tõdesid Delfi aastalõpu erisaates, et pea kolm aastat katkematutes kriisides elamist on tõstnud Eesti inimeste ärevust, muretsemist ja hirme, kuid loodavad, et mitte ilma kasudeta - et vaimse tervise teemadest ja iseendaga toimetuleku oskustest on asutud rohkem rääkima, et muretsemine on pannud paljusid ka tegutsema, aga et kriisid on aidanud ka oma elusündmusi perspektiivi panna.