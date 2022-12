OTSEBLOGI | Hersoni linna tulistati hommikul suurtükkidest, on hukkunuid

Laupäeva hommikul tulistas Vene suurtükivägi Hersoni linna. Võimude teatel sai haavata vähemalt 35 inimest, neist 16 on raskes seisundis. Hukkunud on vähemalt viis inimest. „See ei ole tundlik sisu, vaid päris elu,“ kirjutas Twitteris president Volodõmõr Zelenskõi. „Jõululaupäeval, südalinnas. See on terror, see on tapmine hirmutamiseks ja naudingu saamiseks. Maailm peab nägema, millise absoluutse kurjuse vastu me võitleme.“