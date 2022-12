Haapsalus nõudis kortermaja põleng kahe inimese elu

Kell 19.33 sündmuskohale jõudnud Haapsalu päästjad leidsid eest ühekorruselise kortermaja, kus ühe korteri aknast väljusid juba leegid. Koheselt alustati kustutustööde ja suitsusukeldumisega, kuna oli saabunud info, et hoones võivad olla ka inimesed.

Päästeamet tuletab meelde, et töökorras suitsuandur aitab avastada tulekahju selle algfaasis ning annab võimaluse hoonest ohutult väljuda. Samuti on alates sellest aastast kohustuslik vingugaasi anduri olemasolu hoonetes, kus on tahkeküttel küttekolded.