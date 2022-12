Alar Karis: kui on valida parlamendi heakskiidu ja põhiseaduse vahel, siis valin põhiseaduse

Ta ütles, et presidendina lähtub ta põhiseadusest, vahendab ERR. „Kui ma asusin presidendiks, ma ütlesin sedasama, et kui on valida parlamendi heakskiidu minu suhtes ja põhiseaduse vahel, siis ma valin põhiseaduse. Nii see on.“

Karis jättis eile välja kuulutamata riigikogus 7. detsembril vastu võetud perehüvitiste seaduse, kuna see sisaldab tema hinnangul normitehnilist praaki, mis on vastuolus põhiseadusega. Intervjuu salvestati enne seda teadet, mistap seal Karis detailselt sellele seadusele ei viidanud, vaid rääkis üldisemalt.

„Neid on juba üksjagu, mis on natukene vähema ettevalmistusega tehtud,“ lausus ta. „Ja kindlasti ei saa olla vabanduseks, et ühte või teist ettepanekut ei võeta arvesse sel lihtsal põhjusel, et see pole koalitsioonilepingus kirjas.“

Riigikogu valimised on ukse ees ja Karise sõnutsi peab küsima, kust tuleb valimislubaduste puhul raha, et need teostada. „Kui me lubame kellelegi palkade tõusu, siis keegi järelikult hakkab saama mitte vähem palka, aga tema palgatõus jääb siis kuhugi tulevikku. Tuleb hakata küsima erakondadelt vastuseid, mitte lihtsalt leppida loosunglike väljaütlemistega.“