Hiina välisminister hoiatas USA-t „punase joone“ ületamise eest

Wang ütles, et Ühendriigid peavad pöörama tähelepanu Hiina õigustatud muredele, lõpetama riigi arengu takistamise ja ei tohi ületada Hiina „punast joont“. Ta väitis, et USA kasutab rahvusvahelises poliitikas „salaami villutamise“ taktikat - viib järjepanu ellu väikseid toiminguid, mille eesmärk on saavutada suurem tulemus.