Gruusia endist presidenti Mihheil Saakašvilit on vanglas mürgitatud. Poliitik kardab elu pärast

Samuti tegid arstid kindlaks, et Saakašvilit on vanglas pekstud. Arundes kirjutati, et tal olid „kogu keha ulatuses rebendid, sealhulgas vasakus käes ja käsivarres“. Politiconi jõudsid kohtumisest helisalvetised, milles Saakašvili ise ütles, et teda on vanglas pekstud palju kordi. Peksmised on olnud niivõrd jõhkrad, et ta on nende jooksul korduvalt teadvuse kaotanud. Saakašvili ütles, et kardab elu pärast.