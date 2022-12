Sotsid loodavad riigikogus perehüvitise ümber teha. Odinets: soovime selle ebaõiglusega tegeleda

Riigikogu liige Eduard Odinets (SDE) rääkis Delfile, et nende soov on perehüvitiste seadus veel sisuliselt üle vaadata ja algatada diskussioon. Nimelt leiab ta, et ühe- ja kahelapselised pered jäävad ebavõrdsesse seisu ning ka nende hüvitis peaks kahekordistuma.

Ta ütles, et 28. detsembril, kui riigikogus on aeg esitada muudatusettepanekud, kavatsevad nad selle ettepaneku teha ja loodavad jõulude ajal omale riigikogust toetajaid leida. „Meie soovime selle ebaõiglusega tegeleda,“ ütles Odinets.

Seda, kas neil õnnestub see muudatusettepanek riigikogus läbi viia, on Odinetsa sõnul hetkel keeruline öelda. „Soov ei ole kindlasti pidurada seaduse jõustumist, vaid tegeleda ebavõrdusega,“ rääkis ta.

Teised fraktsioonid on praegu väljendanud, et soovivad parandada vaid vigase paragrahvi ning täiendada eelnõu seletuskirja, et vastata presidendi tõstatatud probleemile, et erineva suurusega perede erinevat kohtlemist ei põhjendata piisavalt.