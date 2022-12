Peterburi munitsipaalpoliitik nõudis kriminaaljuurdlust Putini üle sõna „sõda“ kasutamise pärast

„Meie eesmärk ei ole sellele sõjalisele konfliktile hoogu anda, vaid vastupidi, see sõda lõpetada, me püüdleme selle poole,“ ütles Putin ajakirjanikele.

„Vladimir Putin nimetas sõda sõjaks: „Meie eesmärk on see sõda lõpetada.“ Aga ukaasi sõjalise erioperatsiooni lõpetamise kohta ei ole, sõda ei ole välja kuulutatud. Selliste sõnade eest sõja kohta on juba süüdi mõistetud mitu tuhat inimest. Saatsin pöördumise organitesse, et Putin võetaks vastutusele feikide levitamise eest armee kohta,“ kirjutas Juferev Twitteris.