Mõnedel andmetel on haavata saanud Rogozini seisund halvenenud ja ta viiakse Moskvasse

„Kahjuks on Dmitri Rogozini vigastused raskemad, kui alguses tundus. Kõik on keerulisem. Dmitri abikaasal Tatjanal on raske põrutus,“ kirjutas Tsarjov.

„Kõik, kes said 21. detsembril kannatada Ukraina relvajõudude tule tagajärjel hotellile Donetskis, kus neil päevil paiknes sõjaliste nõuandjate grupp, on kõrgelt kvalifitseeritud Donetski ja Rostovi arstide jälgimise all. Informatsioon selle kohta, et Dmitri Rogozini seisund halveneb, ei vasta tegelikkusele. Teiste kannatanute seisundist, kes said killuhaavu, on veel vara rääkida,“ teatas Rogozini poeg.