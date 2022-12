USA süüdistab Põhja-Koread Wagnerile relvade müümises

Nii Põhja-Korea kui ka Wagner on neid teateid eitanud, vahendab BBC News.

„Wagner otsib kogu maailmast relvadega varustajaid, et toetada oma sõjalisi operatsioone Ukrainas,“ teatas Valge Maja julgeolekualane esindaja John Kirby ajakirjanikele. „Me võime kinnitada, et Põhja-Korea on lõpule viinud algse relvatarne Wagnerile, mis selle varustuse eest maksis.“