USA senat kiitis heaks konfiskeeritud Vene varade kasutamise Ukraina toetamiseks

See parandus tehti USA 1,7 triljoni dollari suurusesse eelarve-eelnõusse, mille senat eile häältega 68-29 vastu võttis. Esindajatekoda peaks selle heaks kiitma täna, vahendab Washington Post.

President Joe Biden on toetanud konfiskeeritud Vene varade kasutamist Ukraina aitamiseks ja on oodata, et ta allkirjastab eelarve-eelnõu seaduseks.