OTSEBLOGI | ISW: Putin püüab end vastutusest sõja eest Ukrainas vabastada

Putin on ISW teatel teinud mitmeid avaldusi, mille järgi püüab Venemaa lõpetada sõda nii kiiresti kui võimalik, märkides samas, et Venemaa ei suurenda „sõjalise erioperatsiooni“ tempot, sest see viiks „õigustamatute kaotusteni“. Mõlemad avaldused on ISW hinnangul osa Kremli konsolideeritud jõupingutustest õigustada Putini kulukat sõda Venemaa sisepublikule, millelt nõutakse üha suuremaid ohverdusi Kremli ebarealistlike eesmärkide täitmiseks. Vene sõjavägi ei ole saavutanud Ukrainas mingeid märkimisväärseid võite alates Lõssõtšanski hõivamisest 3. juulil. Putin ja kaitseministeeriumi esindajad on pakkunud viimastel päevadel sõjalistele ebaõnnestumistele ähmaseid õigustusi, mis on ISW hinnangul samuti katse veniva sõja mõjusid pisendada.