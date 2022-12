Öine avarii Pärnumaal Valga-Uulu maanteel häirib liiklust

Täna varahommikul on teekatted mandri põhi- ja tugimaanteedel valdavalt soolaniisked, kohati sajab vähest vihma. Õhutemperatuur on kõikjal plusspoolel, teetemperatuur on läänepoolsetes maakondades plusspoolel, mujal null kraadi juures või kergelt miinuses.