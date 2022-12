Vladimir Putin: mida varem see kõik lõpeb, seda parem

„Meie eesmärk on see konflikt lõpetada,“ väitis Putin. „Töötame selle nimel praegu ja tulevikus.“

Ta lisas, et „mida varem see kõik lõpeb, seda parem“.

Nimelt lõppevat Vene valitseja sõnul kõik relvastatud konfliktid varem või hiljem mingit sorti diplomaatiliste läbirääkimistega. „Mida kiiremini meie vastasjõud selle arusaamani jõuavad, seda parem. Meie ses osas lootust ei kaota,“ sõnas ta.

Valelootused

Venemaa on läbirääkimistest rääkinud ka varem, ent Ukraina sõnul ei ole nad seda rääkides siirad. Selle osas on ühel meelel ka Lääne otsustajad, kelle hinnangul on Kremli eesmärgiks ülejäänud maailma segadusse ajamine. Üritatakse tekitada valelootusi ja muljet, otsekui oleks Venemaal siiras soov sõda, mille nad ise alustasid, lõpetada.

Eile pandi Moskvas paika Venemaa sõjalised eesmärgid 2023. aastaks. Seal kinnitasid nii Putin kui ka Vene kaitseminister Sergei Šoigu selge sõnaga vana tõde selle kohta, et Venemaa eesmärgid Ukraina sõjas ei ole muutunud. Putin rääkis sellest, kuidas kogu Vene riik soovib nende relvajõududele edu ning tal ei ole kahtlustki, et kõik sõnastatud eesmärgid Ukrainas saavutatakse.

Ukraina toetamine

Samuti on Lääne esindajad rääkinud, et sõjad lõpevadki lõpuks rahuga, mis lepitakse kokku. Ent küsimus on selles, missugustel tingimustel rahu tekib. Kui rahu tulemusel saab Venemaa endale Ukraina alasid ning toime pandud sõjakuriteod jäävad karistuseta, on sellest selgelt võitnud vaid Venemaa.

Eile käis Washingtonis visiidil Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Seal rõhutas ka USA president Joe Biden, et on ilmne, et Venemaa juhil Putinil ei ole vähimatki kavatsust sõda lõpetada. Biden kinnitas, et USA Ukraina toetamist enne sõja lõppu mitte mingil juhul ei lõpeta.