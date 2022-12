Zelenskõi kõne ajal USA kongressis viibinud Kristjan Prikk: saalis oli rokk-kontserdi õhustik

Priki sõnul läks visiit korda. Ta tõi välja, et pikk ja põhjalik kohtumine president Joe Bideniga Valges majas ja eriti kongressi mõlema koja liikmete ees kõne pidamine on privileegid, mis ei saa osaks igale liitlasele. „Kongressis esinemine on erakordne au. See tähendas, et suur osa eelmisel päeval lahkunud kongressi liikmeid lendasid tagasi,“ ütles suursaadik viimasel hetkel välja kuulutatud külaskäigu kohta.