Soome on valmis hakkama Eestist vastu võtma 50–100 Ukraina põgenikku nädalas

Soome siseministeeriumi teatel on Soome valmis vastu võtma 50–100 Ukraina sõjapõgenikku nädalas. Ukrainlaste üleviimine peaks algama jaanuaris ja see oleks ajutine lahendus.

„Valitsus otsustas juba mais, et Soomel on valmisolek aidata sõjapõgenikke, võttes vastu ka teistest [Euroopa Liidu] liikmesriikidest tulevaid ajutise kaitse alla kuuluvaid isikuid. See on osa EL-i ühismeetmetest. On meie kohus Ukraina sõjapõgenikke aidata,“ ütles Soome siseminister Krista Mikkonen.