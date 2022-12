VIDEO | Kaja Kallas Isamaa valimislubadusest: see on suhteliselt absurdne

Ta möönis, et teatud vead seaduses on. Siseminister Lauri Läänemets (SDE) sõnas tänasel pressikonverentsil, et kergitama peaks ka toetusi ühe- ja kahelapseliste perekondade puhul. „Kuulasin seda üllatunult,“ sõnas Kallas. „Muidugi lihtne ja populistlik öelda, et lihtsalt tõstame toetusi veel. Meil on riigieelarves kokku lepitud piirid ees.“ Ta viitas, et valimised on peagi tulemas.