Murmanskis põles taas Venemaa ainus lennukikandja Admiral Kuznetsov

2020. aasta juunis teatas Objedinjonnaja Sudostroitelnaja Korporatsija (OSK) juht Aleksei Rahmanov, et lennukikandja naaseb teenistusse 2022. aastal. Novembris ütles Rahmanov, et remont kulgeb graafiku järgi. Augustis teatas Rahmanov, et lennukikandja antakse pärast remonti Vene mereväele üle 2024. aastal ja see teenib veel vähemalt veerand sajandit.