Politico kinnitab Eesti Ekspressis tõstatatut: EL ei tea, kui palju Vene varasid külmutatud on, kuigi on Ukrainale 300 miljardit lubanud

Belgias on varasid 50 miljardi euro väärtuses ja teisel kohal on Luksemburg 5,5 miljardiga. Nendes kahes riigis ning veel Itaalias, Saksamaal, Iirimaal, Austrias ja Prantsusmaal on kokku üle 90% külmutatud varadest.

Euroopa Liit ei tea aga, kui palju Venemaa riiklikke reserve Euroopa Liidus üldse külmutatud on. Sisedokument annab ligikaudse arvu 33,8 miljardit eurot, aga selles lisatakse, et „see on praegu hindamisel, seega mitte tsiteerida“.

„Miks köetakse nii kindlate sõnadega ukrainlaste lootusi? Fakt on see, et läänes on Vene riigi valuutast suudetud üles leida vaid 80–100 miljardit. Mitte 300. Ütleksin, et Ursula von der Leyen ja iga valitsusjuht, kes lubab Ukraina hüvanguks konfiskeerida 300 miljardit, asetab vankri hobuse ette. Tuleks aga teha vastupidises järjekorras. Esmalt leida üles, kus arvetel need miljardid on – seejärel saab Venemaa raha külmutama või konfiskeerima hakata,“ ütles Lichfield Luigele.