Maa kopsud on haiged

Brasiilias asub valdav osa Amazonase vihmametsast, mida kliimaaktivistidel on kombeks nimetada „Maa kopsudeks“. Kliimamuutuse leevendamiseks on see hädavajalik, kuna Amazonase mets neelab üksinda 5% kogu inimtsivilisatsiooni süsinikuheitmetest (2 miljardit tonni aastas).