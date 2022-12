VIDEO | Läänemets: riigikogu ei tohiks seda seadust muutmata kujul vastu võtta

See seadus tuleb lahti võtta ja kõik need kohad, mis esimest ja teist laste diskrimineerivad, tuleb sellest seadusest välja võtta. Arvestades seda raha hulka, on kiiresti võimalik teha needki muudatused, et esimese ja teise lapse toetused kahekordistuksid. Samuti ei saa sisse jääda indekseerimine ainult kolmanda lapse toetusele.

- Kaja Kallas: see otsus tuli istungi ajal. Rääkisin kõigepealt sotsiaalkaitseministriga, et mida see inimestele tähendab. Sealt tuli vastus, et seni jätkub kõik kehtiva seaduse järgi. Segaduse järel võib peretoetuste väljamaksmises tekkida ikkagi tõrkeid. Kui see seadus jõustunud ei ole, siis tuleb minna tagasi ja ilmselt ikkagi on tõrkeid. Riigikogu peab arutama, kas [seadus] võetakse vastu muutmata kujul või mitte. Kuulsin siit kõrvalt ettepanekuid, mis viib seaduse palju kaugemale tulevikku. Aga võib-olla võtan seda võtmes, et tulemas on valimised, 72 päeva pärast, mitte et keegi neid päevi loeks.