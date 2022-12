Lukašenka kontrollib „agressiooniohu“ tõttu naabrite poolt kiirreageerimisjõude

„Meil on armees niinimetatud hetkelise reageerimise jõud. Kui äkki on midagi ootamatut, antakse nendele jõududele teatud ajavahemiku järel häire ja saadetakse sellesse punkti, kus on pinge. Ma võtsin vastu otsuse neid kiirreageerimisjõude kontrollida,“ ütles Lukašenka täna nõupidamisel riigi jõubloki kontrolli tulemuste üle, teatas BelTA Interfaxi vahendusel.