Zelenskõi kõnes Kongressile: teie raha ei lähe armuanniks, vaid investeeringuks. Aitäh suurtükkide eest, aga sellest ei piisa

„Vastu kõiki ootusi ja musti stsenaariumeid Ukraina ei langenud,“ ütles Zelenskõi, märkides, et Ukraina koos liitlastega on juba võitnud lahingu maailma avaliku arvamuse pärast. „Meil ei ole hirmu ja ka kellelgi teisel ei peaks olema,“ lisas president. „Venelastel on võimalus vabaks saada ainult siis, kui nad oma meeltes Kremlist jagu saavad.“