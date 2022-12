Biden lubas Zelenskõile, et Ukraina ei jää kunagi üksi

„Te ei jää kunagi üksi,“ ütles Biden Valget Maja külastanud Zelenskõile, vahendab BBC News.

Biden kinnitas uue enam kui kahe miljardi dollari suuruse abipaketi Ukrainale ja lubas veel 45 miljardit.

Eilsel ühisel pressikonverentsil ütles Biden, et ei ole üldse mures rahvusvahelise koalitsiooni kooshoidmise pärast. Biden ütles, et tema tunne Ukraina toetamise solidaarsuse suhtes on väga hea. Biden märkis ka, et Venemaa presidendil Vladimir Putinil ei ole mingit kavatsust seda julma sõda lõpetada.

Ukraina kõige tähtsama liitlasena on USA juba eraldanud 50 miljardit dollarit humanitaar-, finants- ja julgeolekuabina, mida on kaugelt rohkem kui ükski teine riik.

Jaanuaris USA kongressi esindajatekoja oma kontrolli alla saavad vabariiklased on küll hoiatanud, et ei kirjuta Ukrainale „blankotšekke“, aga Zelenskõi ütles, et vaatamata muudatustele kongressis usub ta, et USA-s on Ukrainale mõlema partei toetus.

Pärast kohtumist Bideniga Valges Majas esines Zelenskõi kõnega kongressi mõlema koja ühisistungil, kus teda tervitati seistes ovatsioonidega.

Zelenskõi ütles, et Ukraina seisab kõige kiuste endiselt, ja ennustas pöördepunkti konfliktis järgmisel aastal. Lubades, et Ukraina ei anna kunagi alla, ütles Zelenskõi, et vaja on rohkem relvi.

„Meil on suurtükivägi, jah, aitäh teile,“ ütles Zelenskõi. „Kas seda on piisavalt? Ausalt öeldes tegelikult mitte. Et Vene armee täielikult välja tõmbuks, on vaja rohkem suurtükke ja mürske.“

Kõne lõpus kinkis Zelenskõi kongressile lahingulipu, millele olid andnud autogrammid Bahmuti kaitsjad. Zelenskõi külastas Bahmuti vahetult enne Washingtoni sõitmist.

Washingtoni eile teatavaks tehtud julgeolekuabi pakett sisaldab õhutõrje raketisüsteemi Patriot, mis peaks aitama Ukrainal kaitsta oma linnu Venemaa rakettide ja droonide eest.