Peaminister Kaja Kallas on rõhutanud, et erakonnakaaslase Keit Pentus-Rosimannuse lähetamine Euroopa kontrollikotta rahandusministri positsioonilt käis poliitilise kokkuleppe korras. Ta ei mõista, miks see nägi halb välja: nimelt pidi ju kandidaadi esitama just rahandusminister. Saatejuht Vilja Kiisler ei mõista, kuidas peaminister ei mõista. Sünnib äge vaidlus.