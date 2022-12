Roskosmose endine juht Dmitri Rogozin sai Donetskis tulistamises haavata

„Donetski äärelinnas sattus tule alla hotell, kus viimastel päevadel viibis Dmitri Rogozini juhitud sõjaliste nõunike rühm. Dmitri Olegovitš sai selga haavata. Ta on olnud haiglas. Tema elu ei ole ohus,“ ütles assistent. Tema sõnul said vigastada ka Rogozini kaaslased.

Portaal Baza teatas omalt poolt, et tulistamine tabas Donetskis asuvat restorani, kus Rogozin tähistas oma sünnipäeva. Väljaanne teatas esialgu, et endine ametnik ei saanud vigastada, kuid hiljem kirjutas, et ta sai pehmete kudede šrapnellihaava pähe, läbistava šrapnellihaava tuharasse ja läbistava šrapnellihaava vasakusse reide.