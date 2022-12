Dmitri Rogozin jäi Donetski restoranis tule alla ja sai tagumikust haavata

„Donetski servas sattus tule alla hotell, milles on viimased kuud elanud grupp sõjalisi nõuandjaid, sealhulgas Dmitri Rogozin. Löögid anti suure täpsusega laskemoonaga, olatatavasti 155-millimeetrisest iseliikuvast suurtükiväeseadeldisest Caesar,“ ütles Rogozini abi, vahendab Interfax. „Dmitri Rogozin sai haavata selga, ta on hospitaliseeritud. Ohtu elule ei ole. Erineva raskusastmega traumasid said ka teda saatnud isikud.“