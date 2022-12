USA annab Ukrainale õhutõrjesüsteemi Patriot

Abi hulgas on Blinkeni sõnul moodne kaugmaa õhutõrjesüsteem Patriot.

Blinkeni sõnul antakse Ukrainale täiendavat tuge, kuna Kreml on ebaõnnestunud Ukraina kaardilt pühkimisega ja püüab nüüd talve relvana kasutada, rünnates riigi infrastruktuuri.

„Abipakett annab Ukrainale laiendatud õhutõrje- ja täppislöögivõimekuse ning täiendava laskemoona ja kriitilise tähtsusega varustuse, mida Ukraina nii tõhusalt on kasutamas enda kaitsmiseks lahinguväljal,“ sõnas Blinken.

Välisminister lisas, et Pentagon teatab täna lisaks veel 850 miljoni dollari suurusest täiendavast julgeolekuabist Ukrainale.

Blinken kordas, et USA jätkab Ukraina toetamist nii kaua, kui tarvis. Tema sõnul on oluline, et „Kiiev saaks jätkata enda kaitsmist ja olla läbirääkimistelaua taga võimalikult tugeval positsioonil, kui aeg käes.“