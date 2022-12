FOTOD ja VIDEO | Liuväljad tänavatel: kõige libedam oli täna Harjumaa teedel

Samal ajavahemikul on hädaabinumbrile teatatud inimeste kukkumisest 33 korda, millest üheksa korda oli kukutud väljas ja ülejäänud korrad toas, ütles häirekeskuse pressiesindaja Gerttu Blank. Tema sõnul kahtlustasid helistajad enamasti luumurdu või olid kukkunud päev varem, aga tundsid täna valusid (nt puusas, õlas).

Varalise kahjuga liiklusõnnetustest on hädaabinumbrile teatatud 19 korda, mis on üsna tavapärane hulk, lisas Blank. „Siinkohal on hea meenutada: kui liiklusõnnetuse osapooled saavad omavahel kokkuleppele, siis pole vajalik helistada hädaabinumbrile,“ ütles ta. Õnnetuse teate saab teha veebilehel https://avarii.lkf.ee/et/ja.