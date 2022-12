Maarjamäe obeliski sees turninud Villu Kangur: mis vaatamisväärsus, see on pigem punker

Kurikuulsa Maarjamäe memoriaali saatus on viimastel aastatel palju kõneainet pakkunud. Tallinna abilinnapea Vladimir Svet nendib, et kuna riigiga linn konsensust pole leidnud, on enamik konserveerimisega seotud plaane hetkel pausile pandud. Küll aga jätkati obeliski korrastamisega, kuna selle seis on kõige kehvem. „Tükke lendab,“ võtab Svet olukorra kokku. Selle vahetus läheduses jalutamine olevat suisa ohtlik.