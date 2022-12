„Kõik viirused on aktiviseerunud,“ ütles perearst Eero Merilind ja lisas, et nüüd kimbutavad inimesi need haigused, mis ägedamate koroonalainete ajal varjusurma jäid. Põhjus väga lihtne: inimesed lihtsalt ei käinud omavahel nii palju läbi kui praegu ning viirused ei saanud inimesi nakatada.