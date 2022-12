DELFI UKRAINAS | „Me ei ole väejooksikud.“ Ukraina tudengid võitlevad õiguse eest välismaal õppida

„Probleem on selles, et meid ei lasta välismaale õppima,“ rääkis 19-aastane Nazar Šapoval, kes on Slovakkia Žilina ülikooli tudeng. Noormehe sõnul alustas ta õpinguid Ukrainas, aga viis eelmise talve hakul paberid ELi haridusasutusse, kuna kohalikus ülikoolis talle ei meeldinud. „Pärast seda, kui olin Žilina ülikooli avalduse esitanud, algas sõda,“ ütles Šapoval. „Mõtlesin, mida teha, astuda sisse või mitte. Otsustasin jätkata. Kuna kasutasin vahendajafirmat, tuli maksta suurt teenustasu. Slovakkia ülikool võttis mu vastu, olin üks parimaid kandidaate. Kogusin kõik vajalikud tõendid, kaasa arvatud need, mis olid vajalikud piiri ületamiseks. Saabub aeg lahkuda, jõuan piirile, aga piirivalve ei lase mind läbi.“