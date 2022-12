Biden: tuumakõnelused on surnud, Iraan saab tuumarelva, aga me ei teata sellest avalikult

„President Biden, kas te saaks teatada, et JCPOA [Iraani tuumalepe] on surnud,“ palub naisvalija. Kui president vastab eitavalt, pärib naine, miks mitte.

„See on surnud,“ tunnistab Biden vastuseks. „Aga välja me seda ei kuuluta. Pikk jutt.“ Naine ja teised välisiraanlased jätkavad juttu ja kutsuvad üles Iraani valitsusega kokkulepetest hoiduma. „Nad ei esinda meid, see ei ole meie valitsus,“ räägivad iraanlased. „Ma tean, et nad ei esinda teid, aga neil hakkab olema tuumarelv,“ märkis Biden.

USA lahkus Iraani tuumaleppest 2018. aastal, eelmise presidendi Donald Trumpi ametiajal. Kõnelused leppega taasliitumiseks kestavad alates 2021. aasta aprillist, ent edu pole saavutatud. Septembris hoiatas EL-i välisesindaja Josep Borrell, et poolte seisukohad liiguvad üksteisest hoopis veelgi kaugemale.

Valge Maja ei lükanud video autentsust ümber, kuid Bideni pressiesindaja John Kirby sõnul on riik leppest endiselt huvitatud. „Presidendi kommentaarid on kooskõlas kõigega, mida me leppe kohta oleme öelnud – see ei ole praegu meie fookuses,“ ütles Kirby teisipäeval ajakirjanikele. „Iraani leppe osas ei ole praegu mingit edasiminekut. Me ei oota edasiminekut ka lähitulevikus. Me lihtsalt ei näe, et lepet oleks lähiajal võimalik sõlmida, samal ajal kui Iraan jätkab omaenda kodanike tapmist ja Venemaale droonide müümist.“

Iisraeli lahkuv peaminister Naftali Bennett ütles, et peab kõneluste läbikukutamist enda valitsuse teeneks. „Diplomaatia ja teiste vahendite abil õnnestus meil vaikselt ja arukalt peatada naasmine tuumaleppe juurde, ilma et see oleks tekitanud lõhet USA-ga,“ ütles Bennett.