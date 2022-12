ISW: Zelenskõi visiit rindejoonele jättis Putini oma autasudega rumalasse olukorda

Lukašenka teatel lepiti Putini esmaspäevase visiidi ajal kokku, et Valgevenesse tuuakse täpsustamata hulk Vene õhutõrjesüsteeme S-400, mille vastuvõtmisest on Lukašenka seni tõrkunud. Tõenäoliselt hakkavad need koos Vene sõduritega paiknema mullu Hrodnasse rajatud Vene baasis. ISW oletab, et väiksemate järeleandmiste taustal üritab Lukašenka vältida Putini kõige suuremate soovide täitmist, sealhulgas aktiivset liitumist Ukraina-vastase sõjaga.