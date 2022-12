Volodõmõr Zelenskõi on teel Washingtoni ja kohtub seal Bideniga

Esimesena uudisest teatanud USA meediaväljaande Axios teatel valmistutakse USA kongressis sel nädalal toimuval senati ja esindajatekoja ühisistungil vastu võtma Ukraina riigipead. Kolmapäeva hommikul teatas ka Zelenskõi ise, et on juba teel Washingtoni poole. „Olen teel USA-sse, et tugevdada Ukraina kaitsevõimet,“ kirjutas Zelenskõi Twitteris. „Räägime [USA] presidendiga [USA-Ukraina] koostööst. Samuti pean kõne Kongressis ja pean rea kahepoolseid kohtumisi.“