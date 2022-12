FOTOD | Järvamaal sõitis libedal teel kraavi kaks palgiveokit

Transpordiamet hoiatas, et jäävihma oht on täna pärastlõunal ja õhtul suur Kesk- ja Ida-Eestis.

„Liiklusolud võivad muutuda väga keeruliseks,“ hoiatas transpordiameti osakonnajuht Andres Piibeleht. „Riigiteede hooldajad on täies koosseisus väljas, et teha kõigil teedel libedusetõrjet,“ kinnitas ta. „Tuleb aga arvestada, et libedusetõrje tegemine võtab aega.“

Ilmateenistus andis ka kolmapäevaks välja esimese taseme hoiatuse, märkides, et Eestis on udu nähtavusega alla 200 meetri. Öösel sajab paljudes kohtades jäävihma, on jäidet ning Ida-Eestis on märja lume ladestust.