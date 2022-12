VIDEO | Moskvas ründasid mustades maskides mehed Soome saatkonda

Juhtunust avaldas video Telegrami kanal „Oper pishet“, kes väidab, et rünnak on vastus „ebasõbralikule tegevusele“ ja „arvukatele provokatsioonidele, millega on sihikule võetud Vene diplomaatilised objektid Soomes“. Väite kohaselt on tundmatud isikud alates novembrist loopinud Venemaa saatkondade territooriumile Soomes liiklusmärke ja kive ning lülitanud välja saatkondade territooriumil asuvaid valvekaameraid.