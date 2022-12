Mille järgi ja millist valvekaamerat valida? Sobiva, parima valvekaamera leidmine on lihtne

Järgmine oluline tegur, mis tuleb kodust valvesüsteemi valides selgeks teha, on see, et kas soovid, et turvakaamera oleks juhtmevaba või mitte.

Koduvalveks mõeldud kaamerate valik on pidevalt laienev ja iial varem ei ole oma kodul silma peal hoidmine olnud sedavõrd lihtne. Milline on aga hea ja töökindel valvekaamera? Millele tuleks enne kaamera ostu kindlasti mõelda?

Koduse videovalvesüsteemi jaoks vajab enamik inimesi 2–6 turvakaamerat. Ettevõtte tarbeks võib aga vaja minna suurt valvekaamerate komplekti , kuhu kuulub lausa mitukümmend kaamerat. Kõik oleneb kinnisvara suurusest. On selge, et vastus sellele küsimusele sõltub sinu konkreetsetest vajadustest ja eelistustest.

Kui aga soovid, et kaamerat saaks kaugjuhtimisega pöörata ja kaameraga oleks võimalik suumida, et jälgida kindlat tegevust või katta laiemat ala, siis valige pan-tilt-zoom-valvekaamera (PTZ-kaamera). Tegemist on panoraamimis-, kallutamis- ja suumimisfunktsiooniga.

Aga millised tehnilised omadused tuleb enne kaamera soetamist läbi mõelda?

Öörežiimi olemasolu

Paikades, kus pole korralikku püsivalgustust, on öörežiimi ja infrapuna-LED-idega turvakaamera olemasolu kahtlemata väga oluline. Pealegi toimuvad sissemurdmised ja vargused enamasti just pimedas või hämaral ajal.

Kaamerapildi kvaliteet

Tegelikult on see üks olulisemaid aspekte, sest mis kasu on kaamerast, kui selle pilt on hägune, udune ja kurjategija on seetõttu täiesti tuvastamatu?

Seega peaks kaamera puhul pöörama tähelepanu omadustele, mis on seotud pildi kvaliteediga, ja sellele, kuidas kaamera saab oma tööga hakkama ka keerulistes valgustingimustes. Lisaks on olulised ka muud tehnilised nüansid.

Resolutsioon

Resolutsioon võiks olla vähemalt Full HD 1920x1080p ja 4 megapikslit või rohkem. Kui tegemist on 4K-kaameraga, siis sensor peaks olema ½ tolli või suurem, sest muidu võib pilt kehvades valgustingimustes kesiseks jääda.

Valgustundlikkus

Valgustundlikkuse väärtus näitab seda, kui kesistes valgustingimustest on kaamera võimeline veel üsna normaalset pilti kuvama. Heade turvakaamerate valgustundlikkus on 0,1 luxi (või veelgi parem).

Sensori mõõdud

Sensor mõjutab samuti kaamera valgustundlikkust, seega tasub sensori mõõtudele kindlasti tähelepanu pöörata.

Audio võimalus

Kodukasutuses heli edastamise võimalust enamasti tarvis ei lähe. Seda kasutatakse pigem teenindusettevõtetes. Lisaks ei ole kaameratele sisseehitatud mikrofonid enamasti kuigi hea kvaliteediga.

Samas tasub teada, et mõnel mudelil on olemas valjuhääldi, mis tähendab, et kaamera kaudu saab rääkida.

Kui märkad probleemset olukorda, on võimalik kaamera läheduses viibiva isikuga kõneleda.

Liikumisandur

Liikumisandur on samuti iga turvakaamera jaoks oluline omadus. Kui liikuja ilmub valvealasse, siis alustab kaamera salvestamist. Muidugi tuvastab see aeg-ajalt ka koduloomi, kuid võid siiski avastada ka mitte-kuigi-heade-plaanidega „külalisi“.

Video salvestamine – mälukaart või pilveteenus?

Enamasti on kaameral olemas SD-mälukaardi pesa. Kaardile salvestatakse mõnda aega, pärast seda kustutatakse vanad salvestused ja salvestusprotsess hakkab otsast peale.

Kui kaamera on Wi-Fi või juhtme kaudu internetiühenduses, siis leiavad videod tee pilveteenusesse. Seda võimalust pakub enamasti kaamera tootja või muu teenusepakkuja.

Kvaliteetsete valvekaamerate nimel on tarvis teha investeeringuid, kuid need tasuvad end kahtlemata ära, sest nõnda tabad kutsumata külalised teolt ja vajadusel on nende tegude kohta olemas ka tõendid.

