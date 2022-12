VIDEO | Venemaal Tšuvaššias põles suure leegiga Gazpromi toru, mis tarnib gaasi Euroopasse

Teatati, et süttimise põhjustasid operaatorettevõtte Gazprom Transgaz Nižni Novgorod tehtud tööd, vahendab Interfax. Eriolukordade ministeeriumi Tšuvaššia peavalitsus teatas Telegramis, et põleng süttis gaasilekke tõttu Vurnarõ rajoonis. Hiljem teatas päästeteenistus, et leke tekkis plaaniliste remonditööde käigus.