Tulesurmade arv rühib üles: paljud traagilised õnnetused on seotud elektriga

Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Tuuli Taavet märkis, et traagiliste tuleõnnetuste puhul on sagedane tulekahju tekkepõhjus liigne alkoholi tarvitamine ühes suitsetamisega. Ka lahtise tule hooletu kasutamine on võtnud 2022. aastal inimelu juba vähemalt üheksalt inimeselt.

„Lisaks saab öelda, et levinuimad hoonetulekahju puhkemise põhjused on rikked elektriseadmetes või -süsteemides – lõppeval aastal on ligi 30 protsenti tuleõnnetustest saanud alguse just elektrist ning vähemalt kaheksa inimest on seetõttu ka surma saanud,“ kirjeldas ta. „Samuti on potentsiaalne ohuallikas hooldamata või amortiseerunud küttesüsteem ning inimeste hooletu ja riske alahindav käitumine – on üsna palju neid inimesi, kes hoiavad küttekollete lähedal kergesti süttivat materjali ja koguvad tuhka plastämbritesse. See omakorda suurendab tulekahju puhkemise riski.“